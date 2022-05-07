Cambridge Düşesi, yeni bir kişisel asistan arıyor: Maaşı 507 bin lira

LinkedIn'de yayınlanan bir iş ilanına göre, Kate Middleton'ın ekibinde yer alacak kişisel bir asistan aranıyor. İdeal adayın, daha önce sekreterlik deneyimine ve son derece iyi iletişim becerilerine sahip olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Kensington Sarayı’nda yeni bir pozisyon açıldı. Yeni pozisyonda haftada 37,5 saat çalışılması karşılığında yılda en az 27.500 sterlin (yaklaşık 507 bin lira) ödenecek. LinkedIn’den yayınlanan ilan için şimdiden 200’den fazla kişi başvurdu.

İlanda kişisel asistan rolünün, Kate Middleton’ın katıldığı etkinliklerin hazırlıklarını desteklemekle ilgilenen ekibe katılmak için heyecan verici bir fırsat olduğu belirtiliyor.

Listelenen sorumluluklar arasında seyahatleri organize etmek, toplantılarda tutanak tutmak ve etkinlikler ile ziyaret ekibini desteklemek yer alıyor.

Ayrıca bu pozisyonda görev alacak kişinin başarılı olması halinde, günlük işlerin yönetimine ve yazışmalara dahil olması da bekleniyor.

Pozisyonda görev alacak kişiden beklenenler arasında baskı altında iyi çalışmak ve Birleşik Krallık, İngiliz Milletler Topluluğu ve dünyadaki toplulukların çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmak da var.

Kensington Sarayı’ndaki pozisyon açığı, Kraliyet Ailesi’nin gelecek ay Kraliçe’nin özel etkinliği Platinum Jübile’sinin yanı sıra Cambridge Dükü ve Düşesi’nin bu ayın sonlarında Manchester’daki Glade of Light Memorial’a katılacağı çok yoğun bir yaza hazırlanırken ortaya çıkıyor.

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