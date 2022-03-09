Cameron Diaz: “Yüzünü bile yıkamayan bir canavarım”

Ünlü oyuncu Cameron Diaz, BBC podcast'i Rulebreakers'a verdiği yeni röportajında ilginç açıklamalarda bulundu. Artık dış görünüşünü umursamadığını söyleyen aktris, yüzünü bile yıkamadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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49 yaşındaki ünlü oyuncu Cameron Diaz, bir zamanlar Hollywood’daki üst düzey oyuncular arasında yer alıyordu. Ancak oyunculuğu bıraktıktan sonra, toplumun dayattığı güzellik standartlarını da terk ettiğini açıkladı.

Programın sunucusu Michelle Visage’a konuşan Diaz, “milyarlarca” bakım ürününe sahip olmasına rağmen, artık dış görünüşünü nadiren düşündüğünü ve “yüzünü bile yıkamayan bir canavar”a dönüştüğünü belirtti.

2015 yılında evlendiği müzisyen Benji Madsen ile yeni bir hayata başlayan ünlü isim, objektiflerden ve basının yoğun ilgisinden uzak kaldığı için hayatının özgürleştiğini belirtiyor. Hollywood’u “tuzak” olarak değerlendiren ünlü aktris, “Kadınların maruz kaldığı tüm toplumsal nesneleştirmelerin ve sömürülerin ben de kesinlikle mağduruyum” dedi.

100 MİLYON DOLARI GERİ ÇEVİRDİ

Ağustos ayında 50 yaşına girmeye hazırlanan ünlü ismin önceliği ise “güçlü kalmak”. Güzel görünmeyi artık umursamayan Diaz, ‘Kelimenin tam anlamıyla gün içerisinde düşündüğüm son şey… nasıl göründüğüm” diyor.

Diaz’ın, Hollywood’un üst düzey oyuncular listesinden çıkmasından bu yana, yaklaşık 100 milyon doları bulan film tekliflerini geri çevirdiği, ancak bundan herhangi bir pişmanlık duymadığı bildirildi.

Cameron Diaz’ın beyaz perdedeki son rolü, 2014 yılında tekrar uyarlanan “Annie” filmiydi. 2020 yılında da başarılı bir şarap markası olan Avaline’i piyasaya sürdü. Artık oyunculuk yapmayan Diaz, kişisel projeleriyle ilgileniyor.

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