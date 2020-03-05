Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Camila Cabello İdlib için yardım çağrısında bulundu
Camila Cabello İdlib için yardım çağrısında bulundu
Camila Cabello, doğum gününde İdlib için bir yardım çağrısında bulundu. Kübalı şarkıcı, yaşananlara kayıtsız kalmadı ve hayranlarından dünya çapında derneklere bağışta bulunmalarını istedi.
Yaşam 5 Mart 2020 - 10:40

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello, 23. yaş gününde hayranlarından bir ricada bulundu ve İdlib için dünya çapında derneklere bağışta bulunmalarını istedi… Instagram hesabından yapıtğı paylaşımda “Suriye'de yaşanan en kötü insanlık kriziyle ilgili dikkatinizi çekmek istiyorum. İdlib'de yaşananlar nedeniyle 950 bin kişi evlerinden sadece kıyafetleriyle kaçmak zorunda kaldı” diyen Cabello, yaşananlar karşısında ne kadar üzgün olduğunu belirtti.

Savaşın ortasında kalanların yaşadıkları karşısında üzüldüğünü belirten şarkıcı, “Çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Şimdiyse dondurucu havada kamplarda yaşıyorlar. Aileler bombalardan ya da soğuklardan ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERCamila Cabello'dan esprili doğum günü paylaşımı
Etiketler