Camila Cabello İdlib için yardım çağrısında bulundu

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello, 23. yaş gününde hayranlarından bir ricada bulundu ve İdlib için dünya çapında derneklere bağışta bulunmalarını istedi… Instagram hesabından yapıtğı paylaşımda “Suriye'de yaşanan en kötü insanlık kriziyle ilgili dikkatinizi çekmek istiyorum. İdlib'de yaşananlar nedeniyle 950 bin kişi evlerinden sadece kıyafetleriyle kaçmak zorunda kaldı” diyen Cabello, yaşananlar karşısında ne kadar üzgün olduğunu belirtti.



Savaşın ortasında kalanların yaşadıkları karşısında üzüldüğünü belirten şarkıcı, “Çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Şimdiyse dondurucu havada kamplarda yaşıyorlar. Aileler bombalardan ya da soğuklardan ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.