Çamlıca Tepesi’nden kartpostallık manzaralar

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kimi hatıra fotoğrafı çektirirken, kimisi de yürüyüş yaptı.

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İstanbul’da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası’nda yüksek kesimlerde de etkili oldu.

Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi’ne gidenlerden kimi hatıra fotoğrafı çekerken kimi de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Manzarayı seyretmek için gittiğini söyleyen Ahmet Yıldız “Çok güzel bir manzara. Yürüyüşe çıktık. Arkadaşımla dolaşıyoruz” dedi.

Çocuklarla kar topu oynayan Murat Akça, “Çocuklarla, torunlarla Çamlıca Tepesi’nde kar topu savaşı yapıyoruz. Kışın tadını çıkarıyoruz” diye konuştu. (DHA)



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