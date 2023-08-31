Çamura saplanmış üç arı kuşu böyle kurtarıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşanan taşkın sonrası yürütülen çalışmalarda, çamura saplanmış üç arı kuşu bulundu. Kuşların uçamadığını gören vatandaş, balçığın içine girerek kuşları kurtardı, tek tek yıkayarak temizledi.

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Üzümlü Deresi’nin iki gün önce taşması sonucu bazı evlerin bahçelerinin ve yolların çamurla kaplandığı Üzümlü ilçesindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Fatih Mahallesi’ndeki evinin yanında sürdürülen çalışmaları izlerken üç arı kuşunun balçığa saplandığını gören Celal Özdemir, çizmelerini giyerek çamurlu bölgeye girdi.

Özdemir, buradaki arı kuşlarını tek tek çıkardıktan sonra görevliler yardımıyla suyla temizledi.

Kuşların bakımını yapmak için evine götüren Özdemir, evinin kenarında temizlik çalışmaları yürütüldüğü sırada arı kuşlarını fark ettiğini belirterek, “Ben de kuşları kurtardım, yıkadım ve temizliğini yaptım. Kurutup doğaya salacağım” dedi. (AA)