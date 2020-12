Mersin’in Toroslar İlçesi'nde Güneykent Korukent Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Yasemin Açık'ın hayatı, 7 yıl önce karşısına çıkan felçi bir kedi ile değişti. 20 yıldır sokak beslemesi yapan Açık, o gün ilk kez engelli bir hayvan ile karşı karşıya geldi. Çok kötü durumda olan kediyi görünce dayanamadı. Veterinere gitti, eğitim aldı. Engelli hayvanların bakımı konusunda bilinçlendikten sonra evinin kapılarını bakıma muhtaç can dostlarına açtı. Şimdilerde 70 kedi ve 3 köpek sahiplenen genç kadın, annesine ait villayı hayvanların yaşam alanına dönüştürdü.

AYLIK 150 KİLO MAMA

24 ağır engelli, 25 kör, 6 tane üç bacaklı ve geri kalan kuyruğu veya tek gözü olmayan kedilerin tüm bakımını üstlendi. İyi mama yemeleri gerektiği için masrafları daha fazla. Yasemin Açık, sokaktaki ve evdeki kedilere aylık maliyeti ortalama 4 bin TL olan 150 kilo mama gittiğini ifade etti. Mamanın yanı sıra, ıslak mendil, bebek bezi, veteriner masraflarının da bir kısmının hayvanseverler tarafından karşılandığını söyledi. Kendisini ‘Kedi Çobanı' olarak tanımlayan Açık, para ile satın alınan kedilerin belli sebeplerden felçli kalmalarından dolayı sokağa atılmaları konusunda isyan etti. Tecavüze maruz kalan, işkence gören ve sokağa bırakılan can dostları için gerekilen kanunların çıkması gerektiğini dile getirdi. Can dostların Yasemin Ablası, onların onurlu, kaliteli ve sevgi dolu yaşaması için her zaman mücadele edeceğinin altını çizdi.