Can dostlarına sıcacık yuvalar

Hayvanseverler soğukların artmasıyla birlikte sokakta mama ve su bulmakta zorlanan dört ayaklı dostlarımızı unutmadı. Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, Lions Hayvan Hakları Komite Başkanı Emel Çalışkan ve Zümrüd-ü Anka Derneği Başkanı Ülkü Taşar Koç; gönüllülerle ortaklaşa başlattıkları proje ile sokak hayvanlarına kulübe yaptırıyor. Kulübelerin üzerinde ise katkıda bulunan kişilerin isimleri var. Lions gönüllüsü Filiz Gülbahar “Kulübelerimizi sokak köpekleri için hazırlıyoruz. Kedi evlerini de yerleşim yerlerine koyuyoruz. İlk etapta hazırladığımız köpek kulübelerini Silivri'ye götürdük. Buradaki kulübeler arasında Bekir Coşkun ve Nazım Hikmet'in adının verildikleri de var. Kahramanmaraş Nurhak'a gönderilen kulübelerden birine de Bekir Coşkun'un ismi yazılacak.

BEKİR COŞKUN ANISINA…

Silivri'deki kulübelerden birine hayvanlarla olan dostluğuyla da bilinen merhum yazarımız Bekir Coşkun'un ismi yazıldı. Nurhak'a gönderilecek kulübelerden birinde de “Bekir Coşkun Anısına” ifadesi yer alacak. Hayvan dostluğu ve hayvan haklarının simgesi haline gelen Bekir Coşkun, Pako adlı köpeğine gönderilen mektupları da kitap yapmıştı. Coşkun evini yıllarca çok sayıda kedi ve köpekle paylaştı.