Can dostlarını satın alma sahiplen

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nin, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi yönündeki hizmeti sürüyor.

2009 yılından günümüze örnek şekilde faaliyet göstererek binlerce hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlayan Doğal Yaşam Merkezi, kedi ve köpeklere ev sahipliği yapıyor. Merkez yetkilileri hayvanseverleri, hayvanları satın almaları yerine sahiplenmeleri konusunda uyarıyor. Birçok hayvansever duyarlılık göstererek merkezden sahiplendiği canlara evlerini açarken, diğer vatandaşlara da ‘satın alma, sahiplen' tavsiyesinde bulunuyor.

Örnek davranışta bulunan vatandaşlar, “Sokak hayvanları herkesin ortak sorumluluğu. Özellikle kış aylarında yiyecek ve içecek bulmakta bile zorluk çekiyorlar. Yüreğinde sevgi olan her insan hayvanlara karşı duyarlılık gösterecektir. Bu yüzden özellikle satın almak yerine sahiplenmeyi tercih edelim. Buradaki hayvanların hepsi birbirinden güzel ve sıcak bir yuvaya muhtaç” şeklinde çağrıda bulunuyorlar.

2020'DE 633 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Doğal Yaşam Merkezi, 2020 yılında 396 köpek ve 237 kedi olmak üzere toplam 633 sokak hayvanını sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu. CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “İlçe belediyelerinin yasal olarak barınak açmaları gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Tepebaşı Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Biz, hayvan dostlarımızı çok seviyoruz. Hayatımız boyunca da onlar hep yanımızda olacak. Bu konuda bizlerin sorumluluğunu, ‘Satın alma, sahiplen' prensibi ile hareket eden vatandaşlarımız paylaşıyor. Bu sayede şimdiye kadar 10 bin sokak hayvanımızı sıcak bir yuva sahibi yapabildik. Böylelikle sokakta yaşayan hayvanlarımızın nüfusunu bir nebze de olsa kontrol altına alabiliyoruz. Bu konuda en büyük arzum, gerekli yasal düzenlemelerin de hızla hazırlanarak hayata geçirilmesi ve hayvan dostlarımızın yaşamlarının kolaylaşması. Evcil bir hayvan edinmek isteyen tüm yurttaşların öncelikle Doğal Yaşam Merkezi'nde sahiplendirilmeyi bekleyen sokak hayvanlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Sahiplendirmeler ne kadar çok artarsa, sokakta yaşayan hayvanların sayısı da o kadar azalmış olur”

ifadelerini kullandı.

SATIN ALINMAMAMSI ÇOK ÖNEMLİ

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nden sokak hayvanı sahiplenen Anıl Tekmen, merkezden sahiplendiği yavru köpeği kucağına alırken hayvanseverlere de önemli mesajlar verdi. Sahiplendiği köpeğe gözü gibi bakacağını kaydeden Tekmen, “Hayvanları seven herkes evlerinde bakabilir. Önemli olan ise hayvanların para ile satın alınmaması. Bunun yerine barınaklarda ilgiye muhtaç sokak hayvanları sahiplenilmeli. Böylelikle bir hayvana sahip olmanın tadını yaşarken anlamlı bir işe de imza atmış olacaklar. Herkese satın almaları yerine sahiplenmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

TEK GÖZLÜ KEDİYİ SAHİPLENDİ

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavisi gerçekleştirilen tek gözü yaralı kedi, hayvansever Arife Karaca tarafından sahiplenildi. Merkezde, özellikle trafik kazası nedeniyle veya doğuştan engelli olan hayvanlara özel ilgi gösterilip sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çaba sarf ediliyor. Tedavileri yapılan sokak hayvanları, gönüllü hayvan severler sayesinde sıcak bir yuva bulma şansı buluyor. Tek gözü yaralı olan 5 aylık dişi sokak kedisi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki tedavisinin ardından Arife Karaca isimli hayvansever tarafından sahiplenildi.

‘SEN DE BİR PATİ SEV' PROJESİ

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü ‘Sen de Bir Pati Sev' Projesi kapsamında öğrencilere hayvan sevgisi de aşılanıyor. Bugüne kadar Eskişehir çapında binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Parmakizi Anaokulu'nda düzenlenen eğitim ile çocuklara hayvan sevgisini aşıladı. Ayrıca sokakta hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda sunum yapıldı. Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının önemine değinen yetkililer, “Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayarak onları sevmeyi ve merhamet göstermeyi öğrenmelerini sağlıyoruz. hayvanlardan korkmamalarını, onların da bir can taşıdığını ve sevgiye ihtiyaçları olduğunu mizansen ve doğaçlama taklitler yaparak aktarıyoruz” dedi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü kış günlerinde, vatandaşları sokak hayvanları için kapılarının önlerine bir kap mama ve bir kap su koymaları yönünde de çağrıda bulundu.