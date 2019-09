Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü… 3 ton mama bağışlandı

İzmir’de Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapılan festivalde, hayvan dostları bir araya geldi. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.

Konak Belediyesi´nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi´yle birlikte düzenlediği, 40´a yakın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği Patival Konak, Can Dostlarımızla Buluşuyoruz Festivali, Gündoğdu Meydanı´nda gerçekleştirildi. ‘Doğa, çocuk ve can dostları’ temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 5 saat süren etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur´un yanı sıra Konak Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir´in dört bir yanından gelenler katıldı. Festivalde renkli aktiviteler de gerçekleştirildi. Dans gösterileri, K9 şovları ile can dostların yetenek ve güzelliklerini sergiledikleri çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalara katılan 18 köpek arasından, Lale Tırnaklı’nın köpeği Bonbon, ‘En şık can dostu’ seçilirken, Levent Yılmaz’ın köpeği Eddie, ‘En yetenekli can dostu’ oldu. Emir Korkmaz’ın sokakta yaşarken sahiplendiği köpeği Dochka ise ‘Sahibine en çok benzeyen can dost’ unvanını aldı. Yarışmalarda ilk üçe giren can dostlara mama, sahiplerine ise kupa hediye edildi.

KEDİ EVLERİNE BÜYÜK İLGİ

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün düzenlediği atölyede ise sokak kedileri için atık lastiklerden, 2 katlı evler yapıldı. Renkli kedi evleri, festivalin en dikkat çeken çalışmaları arasına girerek, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Evlerin, sadece sokak kedileri için kullanılması şartıyla, talep edenlere ulaştırılacağı belirtildi. Evlerden biri de festivale katılan şarkıcı Elnur Hüseynov´a verildi. Konak Belediyesi tüm katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası da dağıttı. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.

DHA