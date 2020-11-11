Çanakkale Boğazı ‘ölüm tuzaklarından’ temizlendi

Çanakkale Boğaz'’nda 2016 yılından bu zamana kadar 37 lokasyonda toplam 500 bin metrekarelik alan tarandı. Bu tarama neticesinde, 18 bin metrekarelik alan denize terk edilmiş hayalet ağlardan temizlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nde ticari ya da amatör balık avcılığı ile uğraşanların denizlere bıraktıkları ‘ölüm tuzağı’ diye tabir edilen hayalet ağlar ve ahtapot yakalama çömlekleri denizlerden tek tek temizliyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, şunları söyledi:

* Su ürünlerinin, balıkçılığımızın sürdürülebilir olması için denizlerimizin ve göllerimizin temizliğine büyük hassasiyet göstermemiz gerekiyor.

* Bakanlığımız, denizlerde terkedilmiş olan ağların temizlenmesiyle ilgili bir proje başlatmıştı. Biz de il müdürlüğü olarak, 2016’dan 2019 yıllarına kadar Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında 37 lokasyonda 500 bin metrekarelik alanı taradık.

* Bu tarama neticesinde, toplamda 18 bin metrekarelik, denize terk edilmiş hayalet ağ diye tabir edilen ağları çıkararak bertaraf ettik.

* Değerli balıkçılarımıza bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Avcılık esnasında av araçlarının, ağlarının başka ağlarla çatışmamasına çok büyük önem göstermeleri gerekiyor.

* Riskli bölge diye tabir ettiğimiz av alanlarında, avlanmamaları gerekiyor. Çünkü, bu denizleri ne kadar temiz tutarsak, gelecek nesillere o kadar güzel bir şekilde aktarmış olacağız. (İHA)