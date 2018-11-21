Çanakkale Savaşı’na damga vuran uçuş: Ertuğrul Uçağı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

‘Ertuğrul adı size tarihsel açıdan neyi çağrıştırıyor?’ diye sorsak, muhtemelen birçok insanın aklına iki seçenek gelirdi: Ertuğrul Gazi ve Ertuğrul Fırkateyni. Peki adı Ertuğrul olan bir uçağın, Çanakkale Savaşı’nda çok kilit bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Geçmişte şair ve yazar Sunay Akın’ın gündeme getirdiği Ertuğrul uçağı, Çanakkale Şavaşı’nda en az Nusrat Mayın Gemisi kadar etkin bir rol oynadı. Fakat buna rağmen bu uçağın hikâyesi hâlâ pek bilinmiyor.

Bilinmeyen Enler’in bugünkü bölümünde Yüzbaşı Cemal bey, montör Mehmet bey ve Ertuğrul uçağının hikâyesine dikkat çekiyoruz.

Kurgu: Korhan Topçuoğlu

Kamera: Kubilay Altuğ