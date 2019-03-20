Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünde 18 Mart Şehitlerini Anma Programı' düzenledi. Programda, Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı.
Yaşam 20 Mart 2019 - 17:10

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşen program, ezan okuma birincisi Hafız Saffet Çalış'ın Kur’an-ı Kerim ve ezan okuması, Dünya ve Türkiye birincisi Kurra Hafız Mehmet Erarabacı'nın Kur'an tilavetiyle başladı.
Ardından Çanakkale şehitleri için dua okundu. Program, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun şehitlerimiz için seslendirdiği Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, Eledim Eledim gibi türküler ile devam etti. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, programın sunucusu Ahmet Kemal Bacak ise 30 Kuş Şiirini okudu.

Etiketler