Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşen program, ezan okuma birincisi Hafız Saffet Çalış'ın Kur’an-ı Kerim ve ezan okuması, Dünya ve Türkiye birincisi Kurra Hafız Mehmet Erarabacı'nın Kur'an tilavetiyle başladı.

Ardından Çanakkale şehitleri için dua okundu. Program, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun şehitlerimiz için seslendirdiği Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, Eledim Eledim gibi türküler ile devam etti. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, programın sunucusu Ahmet Kemal Bacak ise 30 Kuş Şiirini okudu.