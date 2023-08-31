Çanakkale yangınından etkilenen boğa, Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde

Çanakkale'de geçen hafta çıkan ve 48 saatte söndürülen yangında, vücudunda ve ağzında 3'üncü derece yanıklar oluşan boğa, Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilerek tedaviye alındı.

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Çanakkale’de geçen hafta salı günü başlayıp 48 saatte kontrol altına alınan 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını Yağcılar Mahallesini de etkiledi. Yangından, insanlar kadar yaban hayatı ve evcil hayvanlar da etkilendi. Yangın sırasında bir ahırda bağlı bulunan boğa, alevlerin arasında kaldı. Boğanın vücudunun çeşitli yerlerinde ve ağzında 3’üncü derece yanıklar oluştu.



Çanakkale’de çalışma yaptığı sırada olayı öğrenen HAYTAP Bursa temsilcileri, yaralı boğayı sahibinden alıp Bursa’daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliğine getirdi. Bakımları yapılan boğa, burada tedaviye alındı.

“BABASI AYNI AHIR İÇİNDE VEFAT ETTİ”

Boğanın bağlı kaldığı ahırdan çıkarılarak Bursa’ya Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirilmesinde büyük rol oynayan HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, “Bu felaketin yine en etkilenenleri can dostlarımız oldu. Bizim için yaşatmak çok önemli. Tek dileğimiz bir an önce sağlığına kavuşsun diğer arkadaşları gibi ömrü boyunca burada yaşasın. Boğanın bir sahibi, bir ailesi vardı, ailesi bize teslim etti. Çünkü babası, aynı ahır içerisinde vefat etti. O ahırda vefat eden başka hayvanlar vardı. Boğanın durumu da çok ileri derecedeydi, sahibi de kendi rızasıyla, ‘Ben size güveniyorum, ne gerekiyorsa yapacağınıza inanıyorum. Hiçbir sorunum yok, siz onu yaşatın en azından o yaşasın’ dedi. Bizde genel olarak adettir, genelde hayvanlara ekip arkadaşlarımızın ismini veririz. Boğa da ekip arkadaşlarımızdan birisinin çok fazla katkısı oldu. Adını da ‘Serdar’ koyduk” dedi.

“İYİLEŞMESİ ZAMAN ALACAK”

Boğanın bundan sonraki yaşamını Emekli Hayvan Çiftliğinde geçireceğini söyleyen Veteriner Hekim Süleyman Saha ise ”3’üncü derece yanıkla geldi. İleri derece bir solunum sorunu vardı. Bunun tedavisine acil olarak başladık. Solunum cihazıyla bir oksijen desteği sağladık. Ayrıca ağız kısmı yandığı için gıda alınımı da güç olduğu için günlük serum tedavisi yapıyoruz. İyileşmesi biraz zaman alacak. Serdar genç bir hayvan olduğu için bunu atlatacağına inanıyorum. Günlük 5 litre serum tedavisi uyguluyoruz. Bunun yanında antibiyotik ve immün sistemi güçlendirici tedavilerde uyguluyoruz. Vücudunda çok derin yanıklar var. Bu yanıklar için kendi hazırladığımız özel karışım kremler var. Vücudunu yenilemesi için bitkisel yağlar kullanıyoruz. Serdar dostumuzun tedavisinde ne gerekiyorsa HAYTAP tarafından karşılanıyor. 30 gün gibi sürede kendini toparlamasını bekliyoruz ama vücudundaki yanıkların derecesi çok şiddetli olduğu için derinin kendini yenilemesi 2 ay sürebilecek” ifadelerini kullandı. (DHA)

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