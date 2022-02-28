Çanakkale’de 112 yıllık serum ampulleri bulundu

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları’ndan kalma, boyları 8 santimetre olan tıbbi serum ampulleri bulundu.

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Standart boyut

1910 yılında üretildiği düşünülen ve Çanakkale Savaşları sırasında kırılmadan günümüze kadar gelen 112 yıllık serum ampullleri büyük heyecan uyandırdı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmalarımız sırasında Çanakkale Savaşları’na ait malzemeler gün yüzüne çıkıyor. Namazgah Tabyası’ndaki sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında da o dönemde askerlerin sırt çantalarında olma ihtimali olan bir flakon, bir serum şişesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içerisinde saklandığı için bugüne kadar gelmiş ama restorasyon çalışmaları sırasındaki hassasiyetin, inceliğin ve dikkatin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. İçi dolu olan bir serum şişesinin Çanakkale Savaşları sırasında bir askerin çantasındaki bir morfin olabilme ihtimali yüksek” dedi.

Restorasyon çalışmaları sırasında çıkartılan serum şişeleri, yapılan incelemelerin ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde ziyaretçilerin izlenimine sunulacak. (İHA)