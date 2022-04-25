Çanakkale’de 57. Alay Vefa Yürüyüşü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma törenleri kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü programı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Eceabat ilçesinde bulunan Konuk Evi’nde saat 04.00’te başladı.

Sahur vaktinde yürüyüşten önce katılımcılara, tümü şehit düşen 57. Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtıldı.

Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimizin tarih bilincini, vefa duygusunu diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz ve bu gece gençlerimizle Çanakkale’deki kamp alanımızda buluşmanın sevinci içerisindeyiz” dedi.

Ardından, Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve çifte ezan okundu. 107 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Bakan Kasapoğlu ve katılımcılar, 57. Alay Yürüyüşü’ne başlamak için Kocadere Kamp Alanı’na hareket etti. (DHA)