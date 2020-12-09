Çanakkale’de alarm! Baraj suyu azalınca yasaklar geldi

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, 12 milyon metreküp su kalması üzerine harekete geçen belediye bazı yasaklar getirdi.

Çanakkale’de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azaldı. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ‘Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın dibindeki 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nda 12 milyon metreküp su kaldı.

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarının ise 12 milyon metreküpe düştüğü belirtildi. Barajda su miktarının iyice azalması üzerine Çanakkale Belediyesi, su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi.

BUNLARI YAPMAK YASAK

* Şehir şebeke suyu kulanılarak hortumla araba yıkanması, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması yasaklandı.

* Bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı.

* Oto yıkama, halı yıkama hamam,tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yeraltı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atıksu bedeli alınması kararlaştırıldı.

* Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde yağmurlama, damlama sistemi ile su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde de karar verildi.

Alınan kararlara uyulup uyulmadığı belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince bilerlenecek ve kararlara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak. (DHA)