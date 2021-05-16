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Çanakkale’deki ‘Troya Müzesi’ gururumuz oldu

Troya Müzesi, Avrupa Müzesi Forumu (EMF) tarafından “2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü”ne layık görüldü. Çocukluk hayaline kavuştuğunu söyleyen müzenin müdürü Rıdvan Gölcük, “Bu gurur bütün ülkenin. Daha çok çalışacağız” diye konuştu...

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 08:58, 16/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Çanakkale’deki ‘Troya Müzesi’ gururumuz oldu

Homeros'un İlyada Destanı'nda anlatılan Troya Savaşı'na, Troya kültürüyle tarihine ışık tutan ve kazılardan elde edilen birçok eserin sergilendiği Çanakkale'deki Troya Müzesi gururlandırdı…

Pandemi sürecini yaşamamıza rağmen müze hizmet vermeye devam etti.

Müze, Avrupa Müzesi Forumu (EMF) tarafından “2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü”ne layık görüldü. Müzeciliğin çocukluk hayali olduğunu anlatan Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, “Kazandığımızı ödül töreninde öğrendik” dedi.

Kazılardan elde edilen birçok önemli eser Troya Müzesi'nde hayat buluyor.

‘EN ZOR DÖNEMDE KAZANDIK'

Pandemi döneminin müzecilik açısından zorlayıcı bir dönem olduğunu belirten Rıdvan Gölcük, o süreçte nasıl bir yol izlediklerini şöyle anlattı:

Rıdvan Gölcük

“Müze adına şöyle bir motto yazmıştım: ‘Biz kapanmadık yeni bir kapı açtık' diye. Müze sadece gişelerden, turnikelerden oluşmaz, müzenin sosyal görevi vardır ve biz bu görevlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sosyal medya platformlarında yayınlara başlamıştık. Bunların hepsi kırılma anlarıydı. Biz 2020'nin, yani dünyada müzelerin kapılarının kilitlendiği yıl bu ödülü aldık.”