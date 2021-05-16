Çanakkale’deki ‘Troya Müzesi’ gururumuz oldu

Homeros'un İlyada Destanı'nda anlatılan Troya Savaşı'na, Troya kültürüyle tarihine ışık tutan ve kazılardan elde edilen birçok eserin sergilendiği Çanakkale'deki Troya Müzesi gururlandırdı…

Müze, Avrupa Müzesi Forumu (EMF) tarafından “2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü”ne layık görüldü. Müzeciliğin çocukluk hayali olduğunu anlatan Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, “Kazandığımızı ödül töreninde öğrendik” dedi.

‘EN ZOR DÖNEMDE KAZANDIK'

Pandemi döneminin müzecilik açısından zorlayıcı bir dönem olduğunu belirten Rıdvan Gölcük, o süreçte nasıl bir yol izlediklerini şöyle anlattı:

“Müze adına şöyle bir motto yazmıştım: ‘Biz kapanmadık yeni bir kapı açtık' diye. Müze sadece gişelerden, turnikelerden oluşmaz, müzenin sosyal görevi vardır ve biz bu görevlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sosyal medya platformlarında yayınlara başlamıştık. Bunların hepsi kırılma anlarıydı. Biz 2020'nin, yani dünyada müzelerin kapılarının kilitlendiği yıl bu ödülü aldık.”