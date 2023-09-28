Çanakkaleli kadınlar darbuka çalarak stres atıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınlar darbuka çalarak hem günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor hem de SMA hastası Merve Tekin yararına verecekleri konsere hazırlanıyor.

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Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, eğitmen Suat Gülercan ve Tarkan Sayan’ın yaptığı Gelibolu Ritim Grubu’nu kurdu.

Gülercan ve Sayan’ın eşliğinde haftanın iki günü eğitimlerine devam eden grup, günlük hayatın stresinden uzaklaşmanın yanı sıra, SMA hastası çocuklara yardım etmek için de bir konser vermeye hazırlanıyor.

Grup, ilk konserini SMA hastası 4 yaşındaki Merve Tekin yararına verecek.

Eğitmen Suat Gülercan, Gelibolu Ritim Grubu’nun talebi üzerine ders vermeye başladığını, çalışmaların güzel devam ettiğini ve 6 ay süreceğini söyledi.

Gülercan, “İlerleyen zamanlarda çok güzel şeyler olacak Gelibolu için. İlk önce halka açık konser vereceğiz. Gelibolu’da SMA hastası bir kızımız var, Merve. Merve’ye yardım amaçlı bir konser düşünüyoruz. Halkımızın da buna katılım sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Grup üyelerinin 6 ay sonunda bir darbukatör gibi darbukayı çalacağını ifade eden Gülercan, katılımın ileride artacağına inandığını dile getirdi.

Berna Yelkenci de darbuka çalmayı çok istediğini, bundan arkadaşlarına bahsettiğini, onların da bu fikrine sıcak bakması üzerine böyle bir grup kurduklarını anlattı.

Yelkenci, grupta yer almak isteyenlerin, pazartesi ve perşembe günleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün salonund 19.00-21.00 saatlerinde katılım sağlayabileceğini bildirdi.