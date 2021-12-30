Canan Ergüder zor günleri anlattı: Önüme perde çekildi, saçlarım sıfıra vuruldu

Geçen nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu zorlu günleri anlattı: "Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum."

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Meme kanseri sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapi tedavisinin ardından konuştu.

Ergüder, “Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil” dedi.

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu.

“KENDİMİ SAÇLARIMLA TANIMLAMIŞIM”

Ergüder şu açıklamayı yaptı: “Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissetim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel hâlimi hiç görmedim zaten.”

“KEL OLMAK YAKIŞTI”

“Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak yakıştı’ diye düşündüm.”

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