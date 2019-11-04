Canan Karatay’ı domates yiyerek protesto ettiler

Türkiye'nin en büyük sera üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, Canan Karatay'ın, kışın domates yemek sakıncalı açıklamalarına tepki gösterdi. Karatay'ın açıklamasına tepki gösteren Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce,“Günümüz şartlarında seradan daha korunaklı bir üretim mevcut değildir” açıklamasında bulundu.

“ARILI VE BİYOLOJİK ÜRETİM”

Çiftçilerin üretim konusunda son derece hassas olduğunu belirten Kökce şunları söyledi, “Fideden, hasada kadar bin bir zorluklarla gece gündüz demen, özel hayatlarından taviz vererek üretim yapmaktayız. Seralarda arılı üretim yapılmakta ve bu ürünler güvenle tüketilmektedir. Günümüz şartlarında seradan daha güvenli bir üretim mevcut değildir. Zararlılarla mücadele açısından da kültürel ve biyolojik yöntemleri ön planda tutmaktayız. Bu bağlamda üretimi günü gününe takip etmekteyiz. Yaşam döngüsünün devamı için nasıl havaya ve suya ihtiyacımız varsa üretmek ve beslemekte şarttır”

“ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETİM YAPMAZSA TAMAMEN DIŞI BAĞIMLI BİR ÜLKE OLACAĞIZ”

Karatay'ın söylemlerinin iç piyasayı da olumsuz etkilediğini dikkat çeken Kökce şöyle noktaladı; “Söylemlerden iç piyasanın etkilendiği kadar, dış piyasada etkilenmektedir. Ekonomiye bu denli katkı sağlayan, döngüye zarar verilmektedir. Unutmayalım ki çiftçilerimiz üretim yapmazsa tamamen dışı bağımlı bir ülke olacağız. Bu söylemlerin aksine, her zaman üretimi teşvik eden ve çiftçilerimizin yanında duran bir duruş sergilemeliyiz ki ekonomimiz zarar görmesin”