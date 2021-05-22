Cankurtaran robot! Su üstünde 45 dakika kalabiliyor

Antalya’da 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen sezonla ilgili hazırlıklar sürüyor. Plajlardaki işletmeler ise yeni sezon için kendilerine ayrılan alanları corona virüsü tedbirleri kapsamında düzenliyor.

Fiziki yapıların dışında tatilcilere sunulan güvenlik hizmetleri kapsamında, cankurtaranlar da görevlerine başladı. Konyaaltı Sahili’nde bu yıl 50 cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren tatilcilere hizmet verecek.

Cankurtaranların yanı sıra bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmeti hayata geçirdi. Teması sıfıra indiren ve bulaş riskini azaltan insansız cankurtaran aracı, cankurtaran ekibine dahil edildi.

200 KİLO AĞIRLIĞI TAŞIYABİLİYOR

14 kilogram ağırlığında olan ve su yüzeyinde hızlı manevra yapabilen robot, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor. Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen ‘Fasty’ isimli robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. Üzerinde kamera ve aydınlatma sistemleri olan robot, kıyıdan anons eden cankurtaranın sesini yardım isteyen kişiye duyurmak için kullanılan hoparlöre de sahip.

“YERLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLDİ”

Robotu geliştiren firmanın kurucu ortaklarından Emre Ege, cihazın çok teknolojik olduğunu ve kolay kullanıldığını söyledi. Robotun yerli kaynaklar kullanılarak, 1 yılda üretildiğini belirten Ege, “Plajlardaki boğulma vakalarını kurtarmak için hayata geçirildi. Cihaz çok hızlı devreye alınabiliyor. 600 metreye kadar uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Yeşil enerji kullanıyor yani elektriklidir. Aynı zamanda cankurtaranı da taşıyabiliyor. Bizim şirket olarak amacımız ise yurt dışına açılmak ve ihracat gerçekleştirmek” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ANTALYA’DA!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da tatilcilerin sağlık ve güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Atasoy, “Kötü hava koşullarında dahi hizmet vereceğini test ettik. Devrilse dahi hemen düzelebiliyor. Çok geliştirilmiş bir araç. Türkiye’de ilk defa Antalya’da kullanılıyor olması bize mutluluk veriyor” diye konuştu. (DHA)

