Cankurtaranlar, profesyonel yüzücülerden şikayetçi
Antalya'da Konyaaltı sahilinde can güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, profesyonel olarak yüzme bilenlerin denizde kural tanımamasından yakınıyor. Cankurtaran Gültekin Çetindağ, "Meslek hayatım boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüm" dedi.
Antalya’nın 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı sahil şeridindeki 34 cankurtaran kulesinde, 50 cankurtaran görev yapıyor.
Sahili dürbünleriyle tarayan cankurtaranlar, en çok yüzmeyi iyi bilenlerin, kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.
10 yıllık cankurtaran Gültekin Çetindağ, meslek hayatı boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüğünü söyledi.
Çetindağ, “Çok iyi yüzücülerden şikayetçiyiz. Kulvar dışına çıkıyor ve geri dönemiyorlar. Sonra bizden yardım istiyorlar. Çok iyi yüzme bile bilseler, kulvar dışına çıkmamalarını istiyoruz. Rica ediyoruz, kurallara uysunlar. Yüzmeyi bilmeyen kişiler mümkün olduğu kadar kıyıda yüzüyor veya bize yakın olmayı seçiyor, uzaklaşmıyor” dedi. (DHA)