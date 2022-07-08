Cankurtaranların bayram mesaisi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle plajlar şimdiden doldu taştı. Yakınlığı nedeniyle İstanbulluların da ilk tercihi Şile'de önlemler artırıldı. Bu nedenle cankurtaranların yoğun mesaisi de başladı.

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9 günlük bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, Şile plajlarını doldurmaya başladı. Hava sıcaklığına rağmen rüzgar ve yüksek dalga boyunun görüldüğü Şile’de boğulma vakalarının önüne geçmek için cankurtaran ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı. 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, bot, jet, ATV, ambulans ve drone ile hizmet veriyor.

GEÇEN YIL 3 BİN 800 KİŞİYİ KURTARDILAR

Şile Ayazma Plajı Cankurtaran Şefi Furkan Mert, “Vatandaşlara cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmelerini tavsiye ederim. Bizim mesai saatlerimiz dışında girdikleri zaman biz müdahale edemeyince maalesef can kayıpları ortaya çıkıyor. Geçen yıl bizim kaydımıza geçen 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Bunların içerisinde hepsine biz müdahale ettiğimiz için can kaybı yaşanmadı. Mesai saatimiz dışında denize giren 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti” dedi.

“ASIL CAN KAYIPLARI VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE BAŞLIYOR

Olay yaşandığında bazı vatandaşların da müdahalede bulunmak istediğine dikkat çeken Mert, “Boğulma vakalarında etrafta bulunan vatandaşlarımız boğulan kişiye müdahale etmek istiyor. Asıl can kayıpları bu tarz olaylarda meydana çıkıyor. Boğulan vatandaşımızın can endişesi olduğu için onu kurtaran vatandaşımızı suyun dibine batırıyor. Ancak bir el koltuk altında, diğer elle de boğazdan havaya tutup sırt üstüne yasladığı zaman onu rahat rahat kıyıya çekebilirler. Kıyıya paralel olacak mantarlarımız mevcut. Onları tutturarak çekerek kıyıya doğru yöneltebilir. Onun dışında yapabilecek hiçbir şeyleri yok” diye konuştu.

“JET KURTARICI İLE MÜDAHALE EDİYORUZ”

Vatandaşların bazılarının da uyarılara uymadığını belirten Mert, “Onların rahatını sağlayıp gözlemlerimize devam edip, ekstra bir durum olduğu zaman müdahalemizi ediyoruz. Özellikle ipin dışında vakalarımız olunca jet kurtarıcı ile müdahale ediyoruz. Kıyıdan arkadaşlarımız çıkıyor. Hastanelik vaka olduğu sürece İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ambulanslarımız da mevcut. Ana lokasyonlarda 4 tane botumuz, 49 jetimiz, 18 tane ATV’miz ve 2 tane droneumuz var. Ana plajlar dediğimiz yerlerde 2 ambulansımız mevcut” ifadesini kullandı.

“HAYAT KURTARMAK ÇOK GÜZEL”

Ayazma Plajı’ndaki kadın cankurtaranlardan 23 yaşındaki Belkıs Pehlivan ise, “Bu işi severek yapıyorum. Hayat kurtarmak çok güzel. Burada cankurtaran olmasa çok sıkıntı yaşanırdı. Bir kadın olarak da bunu yapmak çok gurur verici. Yapamazsınız, edemezsiniz, erkek gücüyle aynı değil diyenler de oluyor ama takdir eden kısım daha fazla. Bu da bize gurur veriyor” dedi. (DHA)