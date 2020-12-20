Canlarımız onlara emanet

Çoğu zaman suçların ve bazen felaketle sonuçlanacak terör eylemlerinin engellenmesinde, polisiye başarıların yanında gizli kahraman olarak onlar da yer alıyor. Bazen başına silah dayanmış bir rehinenin kurtarılması için atılıyorlar. Bazen bir bombanın bulunmasında görev alıyorlar. Bomba aramasından, uyuşturucu bulmaya, kadavra aramaktan, hayat kurtarmaya birçok alanda polis ekiplerine yardımcı olmaları için hazırlanan köpekler, Ankara Gölbaşı'nda emniyet bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) eğitiliyor.

Eğitimlerinin ardından Türkiye'nin dört bir yanına göreve gönderiliyor. En fazla eğitimli köpek gönderilen il ise İstanbul. Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesindeki KEM'de 22 köpek, 21 de eğitmen bulunuyor. Eğitimler içerisinde en dikkat çekici olanı, “Rehine kurtarma.” Rehine rolündeki polis “İmdat” diye bağırırken, suçlu rolü yapan polis “havaya ateş açarak “Öldüreceğim seni” diye tehditler savuruyor. “Korbi” adlı rehine kurtarma köpeği devreye giriyor. Zincirini kırmaya uğraşan Korbi, serbest bırakılınca ‘saldırganı' saniyede kolundan yakalıyor.

Gerçeği aratmayan eğitimler veriliyor

Asayiş köpekleri arasında “Kangal” cinsi 4 köpeğin bulunması da dikkat çekiyor. Merkezleri Beşiktaş'ta bulunan İstanbul ve çevre bölgede görev yapan K9 eğitmeni polisler, köpeklerine ihtiyaç duyulması halinde o ile görevlendiriliyor.

K9'ların çalışmaları gerçeğe yakın senaryolar üzerinden yapılıyor. 2 tür patlayıcı bir aracın kaputunun altına konuluyor. Bombanın yeri eğitmene bildirilmiyor. Daha sonra bomba bulma eğitimli Rico ve eğitmeni sahneye çıkıyor. Rico önce araç etrafında bir tur atıyor. Sahibine bombanın yerini işaret edip tehlikeyi önlüyor.

HAİN PLANI ENGELLEDİLER

İstanbul'da engellenen en önemli eylem girişimlerinden birinde de K9 köpekleri aktifti. IŞİD üyeleri, 2017'de Bayrampaşa'da bir AVM'ye patlayıcı koydu. Patlayıcıların bir kısmı otoparkta bulundu. Ancak şüphelilerin üzerinde AVM'deki dolaplara ait olduğu düşünülen anahtarlar da vardı. K9'lar birçok insanın ölümüne sebep olabilecek o bombaları buldu.

SAHİPLERİYLE ÇOK YAKINLAR

Emniyet bünyesinde, KEM ve K9 köpekleri dışında uyuşturucu bulmakta kullanılan “Dedektör köpek” ceset aramasında kullanılan “Kadavra köpeği”, kayıp kişilerin bulunmasında kullanılan “Arama köpeği” de bulunuyor.

İnsanlara hizmet etmek, suçlarla mücadele etmek için eğitilen tüm köpeklerin en önemli özelliği ise sahipleriyle olan yakınlıkları olarak büyük dikkat çekiyor.