Cardi B, İran halkının yanında yer aldı, Trump’ı ‘Terörist’ ilan etti

Geçen hafta ABD vatandaşlığından çıkmak istediğini açıklayan Cardi B, dün ise İran halkının yanında yer alarak 'Onlar terörist değil ama Trump öyle' yazarak bir video paylaştı...

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B’nin ABD Başkanı Donald Trump’a olan siniri geçmiyor. Geçen hafta Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Amerikan vatandaşlığından çıkıp Nijerya vatandaşı olmak istediğini söyleyen B, dün akşam Instagram hesabından bir video paylaştı.

İranlı bir vatandaşın ‘Demokrasi bu mu?’ dediği bir haber programının videosunu yayınlayan Cardi B, paylaşımın altına yazdığı yorumla dikkat çekti. Programda yer alan bir İran vatandaşının sözlerinden yola çıkarak “İranlılar’ın sesi… Onlar terörist değiller ama Trump öyle” yazdı. B’ye 100 bine yakın mesaj geldi. “Bunları yazabiliyorsan git bu ülkeden” diyen de oldu, “Harikasın” yazan da…