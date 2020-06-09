Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cardi B makyajsız haliyle gerçek saçlarının nasıl göründüğünü paylaştı
Cardi B makyajsız haliyle gerçek saçlarının nasıl göründüğünü paylaştı
Cardi B, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saçlarının gerçekte nasıl göründüğünü gözler önüne serdi. Bikini giyerek ve makyajsız olarak video çeken B "Tamam çocuklar, saçlarım böyle" dedi...
Yaşam 9 Haziran 2020 - 12:32

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 67 milyon takipçisine gerçek yüzünü gösterdi. Genelde renkli peruklar takmayı tercih eden B, evde çektiği videosu ile dikkat çekti. Gerçekte saçlarının nasıl göründüğünü gösteren 27 yaşındaki ünlü isim, makyaj yapmadan yaptığı paylaşımda “Tamam, saçlarım böyle. Saçımı kuruttuktan sonra puf puf görünüyor” dedi. Cardi her ne kadar saçlarını ‘Kıvırcık değil’ diye tanımlasa da, Instagram story’de paylaştığı  gençlik yıllarına ait fotoğraflarda oldukça kıvırcık saçlara sahip olduğu görülüyor…

Etiketler