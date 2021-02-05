Çaresiz babanın feryadı: Lütfen kızımı yaşatmama yardımcı olun

2009 yılında ilik kanseri olan 13 yaşındaki kızı Bahar Melisa Yetgin’in ilaç parasını bulmak için yollara düşen inşaat işçisi Orhan Yetgin, “Kızımın bin euro olan iğne ücretini karşılayamıyorum, lütfen kızımı yaşatmama yardımcı olun” diyerek hayırsever vatandaşlardan yardım talep etti.

DÜZENLİ OLARAK İĞNE YAPILMASI GEREKİYOR

Ailesi Elazığ’da yaşayan kendisi ise İstanbul’da inşaat işçiliği yaparak ailesini geçindiren Orhan Yetgin’in 13 yaşındaki kızı Bahar Melisa, 2009 yılında ilik kanserine yakalandı. Bahar Melisa, yakalandığı hastalıkla mücadele ederken kan değerlerini düzenli tutması için her iki ayda bir iğne olmak zorunda. Yurt dışından getirilen iğne bin euro’ya alınabiliyor. Bin euro olan iğne ücretinin devlet 660 euro’sunu karşılarken geri kalan 340 euro’yu ise baba Yetgin karşılamak zorunda kalıyor. İnşaatlarda çalışan baba, iğneyi düzenli olarak tedarik edebilmek için hayırseverlerden destek bekliyor.

“İKİNCİ KEZ EVLAT ACISINI YAŞAMAYA DAYANAMAM”

Maddi durumu kötü olan ve kızının ilaç parasını toplayabilmek için kapı kapı dolaştığını belirten Orhan Yetgin, “Devletimiz sağ olsun kızımın ilaç parasının belli bir kısmını karşılıyor. Geri kalan kısmını ise benim tamamlamam gerekiyor. İnşaat işçiliğinden sadece ailemi geçindirebiliyorum. İki ayda bir kızımın ilaç masrafını maalesef karşılayamıyorum. 15 günlük bebek olan kızım Medine’yi beyin kanamasından dolayı kaybettim. Evlat acısı yüreğimi yakarken, şimdi kızım hastalandı. Bahar, gözümün önünde eriyor. İkinci kez evlat acısı yaşamaya dayanamam. Bana yardım elinizi uzatın. Buradan tüm hayırsever insanlara sesleniyorum. Kızım Bahar Melisa’nın hayatını kurtaralım” dedi.