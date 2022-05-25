Caretta caretta yasağı: Üç sahile gece girmenin cezası 109 bin lira

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla Antalya'nın Çıralı, Olimpos ve Patara kumsalına saat 20.00'den gün doğumuna kadar giriş yasaklandı.

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Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz’in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu başladı. Akdeniz’de caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en çok yuvalama yaptığı kumsallar ise Antalya kıyılarında yer alıyor. Deniz kaplumbağaları üreme sezonuna bağlı olarak Çıralı, Olimpos ve Patara kumsallarına geceleri giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak gibi faaliyetler yasaklandı. Eylül sonuna kadar sürecek yasağa uymayanlara 109 bin 785 lira ceza uygulanacak.



Patara kumsalında Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eyüp Başkale ve uzman biyolog Ayfer Şirin liderliğinde gönüllülerden oluşan 14 kişilik ekip, sezon boyunca yuva ve yavruların kayıt altına alınması ve korunması gibi çalışmaları yürütüyor.

Geçen yıl 957 caretta carettanın çıkış yaptığı kumsalda 316 yuva oluştuğunu, 16 bin 980 yavrunun denizle buluşturulduğunu belirten Başkale, kumsalda sezonu bu yıl 15 Mayıs’ta açtıklarını söyledi.

“İNSANLARIN KULLANABİLECEĞİ ALANLAR DA BELİRLENDİ”

Eylül sonuna kadar sürecek yuva ve yavru çıkışlarıyla ilgili saat 20.00’den gün doğumuna kadar kumsala insan ve her türlü araç girişinin yasak olduğunu hatırlatan Başkale, “Sahilde ateş yakmak, çadır kurmak ve benzeri tüm faaliyetler yasak. Aksi takdirde giriş yapanlar ve zarar verenlere ilişkin 109 bin lirayı bulan ciddi cezaları var. Geçen yıl birkaç kişiye bu cezalar yazıldı. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nce Patara sahilinde bu sene kazıklama çalışması yapılarak, insanların kullanabileceği alanlar da belirlendi ve yeni bilgilendirme tabelaları konuldu. Günlük denetimler de yapılıyor” dedi.

TURİSTLERE CARETTA CARETTALARI ANLATIYORLAR

Kumsalda 14 görevlinin bulunduğunu dile getiren Başkale, şunları söyledi:

“Görevli ve gönüllülerimiz öğleden sonraları sahildeki vatandaşlara deniz kaplumbağalarının neslinin tehlike altında ve koruma altında olduğu, yuvalamaları, yavru çıkışları, ekoturizme katkıları gibi birçok konuda bilgilendirme yapıyor. Ayrıca sahile gece girişin yasak olduğu da bildiriliyor. Bölgede jandarma ekipleri de 24 saat nöbet tutuyor. Şu ana kadar 2 yuva oluştu. Geçen yıl bugünlerde 8-9 yuva olmuştu ama bu yıl iklim şartları nedeniyle 1-2 haftalık gecikme yaşanıyor.”

ÇIRALI VE OLİMPOS’TA SAHİL YASAĞI BAŞLADI

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz geçen yıl Çıralı kumsalında 124 yuvadan 3 bin 24 yavrunun, Olimpos kumsalında ise 4 yuvadan 160 yavrunun denizle buluşturulduğunu söyledi.

Elginöz, şöyle devam etti:

“Sahil boyunca yerli ve yabancı tüm turistlere bilgilendirme yapıyoruz. Hava karardıktan sonra görevlilerimiz sahile giren olursa, bilgilendiriyor ve boşaltılmasını istiyor. Sorun çıkartan olursa jandarmaya haber veriliyor. Jandarmanın uyarısına da itiraz edilirse valilik emri kapsamında 400 liranın üstünde idari para cezası, caretta carettalar ve yuvalarına zarar verici bir olay yaşanırsa da 109 bin 785 liralık ‘Çevre Kanunu’ kapsamındaki cezalar uygulanıyor. Maaşlı personelin mayıs maaşını kooperatifimiz, haziran-eylül dört aylık maaşını da Kemer Belediyesi ödüyor. Belediye ayrıca kafesler ve tabela gibi tüm malzeme desteğini de sağlıyor.” (DHA)

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