Caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı

Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda caretta caretta yavru yuva çıkışları başladı. 3 günde denize 150 civarında yavru ulaştı. DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, kontrollerindeki yuva sayısının Dalyan'da 350, Fethiye'de 80, Sarıgerme'de 60'ı bulduğunu söyledi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde 5,5 kilometrelik sahil şeridi ile dünyanın en iyileri arasında olan İztuzu Plajı’nda caretta caretta yavru yuva çıkışları başladı.

3 günde denize ulaşan yavru sayısının 150 civarında olduğunu belirten Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yakup Kaska, kontrollerindeki yuva sayısının Dalyan’da 350, Fethiye’de 80, Sarıgerme’de 60’ı bulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yakup Kaska, yuva oluşumlarının devam ettiğini ve bölgede yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

ÇIKIŞLAR 13 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl Türkiye’deki deniz kaplumbağası yuvalama sahaları içerisinde ilk yuvanın da oluştuğu İztuzu Plajı’ndaki ilk yavru çıkışının, 13 Temmuz itibarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Kaska, “İlk tespitlerimize göre Dalyan’da 350 yuva belirledik. 3 gün boyunca yaklaşık 150 yavru deniz ile buluştu. Yuva çıkışlarında sıcaklık farklılıklarına göre birkaç günlük değişimler olabiliyor” dedi.

ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU

Prof. Dr. Kaska, hem tatilcilere hem bölgedeki işletmelere şu uyarılarda bulundu:

* Yuvalarından çıkmalarına yardım etmek için kumsalı kazmayın ve elle tutup denize götürmeye çalışmayın. Yardımcı olmanın aksine onlara zarar verirsiniz.

* Yavru kaplumbağalar, denize doğru hareket ederken bulundukları yeri manyetik olarak hafızalarına kazır. Bu yavrular yaşama şansına sahip olduklarında, 25 yıl sonra anne olduğunda, yumurtlamak için doğdukları kumsalı bulacak.

* Bizde göbek bağı olduğu gibi, kaplumbağalar da yumurta sarısından göbek bağı ile besleniyor. Bu göbek bağının da temizlenmesi gerekiyor. Kaplumbağa yumurtadan çıktığı zaman üzerinde hem kan kokusu, hem de besin kokusu kalıyor. Kumsalda sürünerek bu kokulardan temizlenmezse, denize girer girmez balıklara yem olurlar.

* Bizler nasıl spor yapmadan önce kaslarımızı çalıştırıyorsak, yavrular da yaşamlarının tamamında denizde yüzecekleri için yüzmeden önce kaslarını hareket ettirmeli.

* Sahildeki işletmelerin ışıklarını mümkünse kapatmaları veya kırmızı ışığa dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü kırmızı ışık kaplumbağaların yanlış yöne gitmesine yol açmıyor. Ama diğer renkleri güneş ışığı zannederek, yavruların deniz yerine karaya yönelmesi ve ölümüne sebep olabiliyor.

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