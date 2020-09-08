Caretta caretta yavruları için nöbet tutuyorlar

Kuşadası sahilinde, bir sitenin içinde yer alan kafetaryanın önüne yuva yapan caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının yavruları çıkmaya başladı. İki ayın sonunda yuvadan çıkan yavruların ışıktan etkilenmemesi için denize doğru bir kanal açıldı.

Bölgedeki sahil sitelerinden yüzlerce insanın ziyaretine geldiği yuva alanları koruma altına alındı. Yavruların, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürlüğü uzmanları ve Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) işbirliğiyle sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlandı.

“O sırada sahilde bulunan vatandaşlar çok şanslıydı ve hayatlarında belki de ilk kez görebilecekleri bir olayı izlemenin mutluluğunu yaşadı.” diyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaklaşık 20 kilometrelik kumsalı bulunan Kuşadası kıyılarına, küresel ısınmanın da etkisiyle önümüzdeki yıllarda daha çok carettanın geleceğini düşündüklerini belirtti.

Sürücü, “Kuşadası'nın Yuvalama Alanı statüsüne alınmasını bekliyoruz. Deniz kaplumbağalarının sağlıklı bir şekilde nesillerini sürdürebilmesi için, denizlerimizi temiz tutmalı, özellikle naylon poşet gibi plastik maddeleri toplayarak denize gitmelerini önlemeliyiz” uyarısını yaptı. İHA