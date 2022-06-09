Caretta carettalar için naylon poşet uyarısı

İztuzu Plajı'nda faaliyetlerini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, denize atılan naylon poşet konusunda uyarıda bulunarak, "Poşetleri denizanası sanıp yutan kaplumbağalarımız boğuluyor" dedi.

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Avrupa’nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, caretta carettalara ev sahipliği yaparken, çiftleşme ve yuvalama alanlarındaki artış da sürüyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağalar için yerli ve yabancı tatilcileri denizlere naylon poşet atmamaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Kaska, deniz kaplumbağası denilince akla ilk olarak caretta carettaların geldiğini belirterek, “İsminin kolay söylenmesi onları daha çok tanıttı. Ekolojik dengenin bir parçası olan bu canlılarımız, denizlerimizin değirmenleridir. Üreme dönemiyle insanların yaz tatilleri çakışıyor. Nisanda çiftleşip, mayıs ayında kumsallara yuva yapmak için çıkarlar. Temmuz sonlarına kadar yuvaları devam ediyor. Eylüle kadar da yavru çıkışı sürüyor. Biz tatil planı yapıyorsak, kaplumbağalarda üreme planı yaparlar” diye konuştu.



“ON KAPLUMBAĞADAN İKİSİNDE PLASTİĞE RASTLIYORUZ”

Yumurtlamak dışında karaya çıkmayan, oksijeni havadan almasına rağmen uzun süre su altında kalan caretta carettaların korunması için herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Kaska, “Yerli-yabancı tatilcilerimizin kıyalardan ve teknelerden denize naylon poşet atmaması gerekiyor. Poşetleri denizanası sanıp yutan kaplumbağalarımız boğuluyor. Merkezimize getirilen her 10 deniz kaplumbağasından bir ya da ikisinin vücudunda mutlaka plastiğe rastlıyoruz. Doğamızı koruyalım ve bez torba kullanalım” ifadelerini kullandı. (DHA)