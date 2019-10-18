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Caretta carettalar tedavi edildikten sonra yaşam alanlarına bırakıldı
Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi gören 6 Caretta Caretta daha iyileştirilerek denize gönderildi. Böylece tedavi edilerek kurtarılan kaplumbağa sayısı 192’ye ulaştı.
Mustafa SARIİPEK
Yaşam 18 Ekim 2019 - 13:00

Muğla'nın Ortaca İlçesinde dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı’nda 2008 yılında faaliyete geçen DEKAMER’de 6 Caretta Caretta daha tedavi edildi. Tedavi edilen Caretta Caretta’lar denize gönderildi. Kurtarılan kaplumbağa sayısı 192'ye ulaştı. Merkezde halen 15 kaplumbağanın tedavisi devam ediyor. Prof. Dr. Yakup Kaska, bu süreç içinde 154 kaplumbağanın tedavilerine cevap vermeyerek öldüğünü, 192 kaplumbağanın iyileştirilerek denize gönderildiği ve hala 15 kaplumbağanın da tedavilerine devam edildiğini belirtti.

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Son güncelleme: 13:23 - 18.10.2019
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