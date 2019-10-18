Caretta carettalar tedavi edildikten sonra yaşam alanlarına bırakıldı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı’nda 2008 yılında faaliyete geçen DEKAMER’de 6 Caretta Caretta daha tedavi edildi. Tedavi edilen Caretta Caretta’lar denize gönderildi. Kurtarılan kaplumbağa sayısı 192'ye ulaştı. Merkezde halen 15 kaplumbağanın tedavisi devam ediyor. Prof. Dr. Yakup Kaska, bu süreç içinde 154 kaplumbağanın tedavilerine cevap vermeyerek öldüğünü, 192 kaplumbağanın iyileştirilerek denize gönderildiği ve hala 15 kaplumbağanın da tedavilerine devam edildiğini belirtti.