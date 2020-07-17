Caretta carettalara resmi koruma

Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyanın en önemli sahillerinden ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalama alanlarından Çıralı sahilinde resmi nöbetçilerle korunuyor. Kemer Belediyesinin görevlendirdiği dört personel, gece geç saatlerde başlayan mesaileri boyunca caretta carettaların yaşam alanlarının korunması için nöbet tutuyor.

Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolü imzalanmasının ardından görevlendirilen 4 belediye personeli, caretta carettaların yaşam alanlarını koruyor. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından görevlendirilen Dicle Yılmaz, Kadir Aydınlı, Uğur Akyol ve Emin Sofoğlu, caretta carettaların korunması, popülasyonunu artırmak için her gece sabaha kadar sahilde nöbet tutuyor. Belediye personeli, caretta carettaların yumurtlamaya başladığı andan itibaren yumurtaların sayısını tutup, yuva sayısının tespiti, yumurtadan çıkış döneminden yavruların denize ulaşmasına kadar tüm süreci titizlikle takip ediyor. (İHA)