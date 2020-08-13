Caretta carettalara üçlü korumaya, yabancı öğrenciler de katıldı

Dünyada nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki caretta carettalar, Antalya’daki 9 üreme ve yuvalama alanından biri olan Demre ilçesi sahillerinde üç kurum tarafından oluşturulan ekiplerle gözlemleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile merkezi Antalya’da bulunan Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Derneği tarafından imzalanan protokolle Demre sahillerinde caretta carettalar, 3 yıl süreyle gözlemlenecek. Çalışmalara Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi de destek veriyor. Çalışmaların bu yılki bölümüne Bosna Hersek’ten 6, İtalya ve Makedonya’dan 2’şer olmak üzere 10 yabancı gönüllü öğrenci de katılıyor.(DHA)