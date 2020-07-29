Caretta caretta’larda son 10 yılın rekoru kırıldı

Muğla’nın Ortaca İlçesi Dalyan mahallesindeki dünyaca İztuzu Plajı’nda yuvalama alanı olan Caretta caretta’ların yuvalamasında 10 yılın rekoru kırıldı. 2009’da 291 ile başlayan yuva sayısı 2016’da 658’e ulaşmıştı. Bu sene bu sayı 716'yı aşmış durumda. Bu sene 40 bin yavrunun denize ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında 21 ayrı noktaya yumurtlamak için Nisan ayında gelen Caretta caretta yavrularının, corona virüsü nedeniyle yaşam şansları ve yuva sayılarının arttığı ortaya çıktı. Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan mahallesindeki dünyaca İztuzu Plajı'nda Caretta caretta'ların yuvalamada corona virüsü süresinde son 10 yılın rekoru kırıldı. 2009'da 291 ile başlayan yuva sayısı 2016'da 658'e ulaşmıştı. Bu sene haber yayına hazırlandığında bu sayı 716 idi. Yuva çıkışlarının başladığı dönemde yumurtlamalar da devam ettiği için yuva sayısının 750'yi bulacağı tahmin ediliyor. Bu sene 40 bin yavrunun denize ulaşması bekleniyor.

Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, SÖZCÜ'ye yaptığı özel açıklamada “Her sene bize yardıma gelen 30-40 arasındaki gönüllü öğrenciler bu sene salgın nedeniyle gelemeyince bütün işi 10 proje asistanı ile yaptık” dedi.

YUVA SAYISI 750'Yİ BULUR

Prof. Dr. Yakup Kaska, 10 yıldan bu yana çalışmalara Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin gönüllülük esasına göre DEKAMER'e gelerek çalıştıklarını ama bu sene pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirterek şunları söyledi:

* Corona virüsü salgını nedeniyle gönüllü öğrenci kabul etmeyince bütün iş 10 kadar proje asistanı ve benim üzerime kaldı. Gece gündüz arazide çalıştık. Yeni yuvaları gece gündüz yani neredeyse 24 saat kafesleme yaptık. Yine markalanması, yaralıların bakımı ve tedavisi yapılan işlerimiz arasındaydı.

*Koruma çalışmaları ve yuva sayısının çok olması biraz zorladı ama dönemi sağlıklı olarak atlattık. Haziran ayı itibariyle merkeze ziyaretçi kabul etmeye başladık ve gelen misafirlere bilgilendirmeler yapıldı. Şu an itibariyle 716 yuvaya sahibiz. Biz bu konuşmayı yaparken yeni yuvalamalar da oluyor. 5-10 gün daha her gece birkaç yuvalama daha olur ve devam eder. 750 yuvaya ulaşacağını tahmin ediyoruz.

YAVRU SAYISI 40 BİNE ULAŞACAK

Şu ana kadar 4 bin yavrunun yuvadan çıkarak denizle buluştuğunu söyleyen Kaska, “Yuva sayımız 750'yi geçecek gibi gözüküyor. Bu kuruluşumuzdan bu yana en büyük rekor. Yavru çıkış sayısının 40 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki bu da yine rekor” dedi.

13 UYDU TAKİP CİHAZI TAKILACAK

26 Caretta caretta'ya takılan uydu takip cihazı ile deniz kaplumbağalarını takip ettiklerini, bir tanesinin hala takipte olduğunu belirten Kaska, “Uydu takip cihazı ile takip ettiğimiz 28 Ağustos 2019 tarihinde İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan Tuba, 25-30 yaşlarında dişi bir İribaş deniz kaplumbağası. Bu sene de 13 kaplumbağaya uydu takip cihazı takacağız. 13 Caretta caretta nerelere gidiyor diye Dalyan, Patara, Belek ve Mersin gibi farklı bölgelerden denize bırakılacak” dedi.

Bu arada DEKAMER'de halen bakım ve tedavi altında farklı bölgelerden getirilen 12 tane Caretta caretta bulunuyor.