Caretta carettaları katleden 5 yıldızlı otellere soruşturma

Nesli tehlike altındaki caretta caretta kaplumbağaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Antalya Belek'te, kumsala ahşap yürüme bantları koyan ve 62 yavru deniz kaplumbağasının ölümüne neden iki otele soruşturma açıldı.

Sozcu.com.tr

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Belek’te 23 yıldır yavru deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvadan çıkışını kayıt altına alan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri önceki gün kumsalda inceleme yaparken korkunç bir olaya tanıklık etti.

5 yıldızlı Port Nature Luxury Resort Hotel’in kaplumbağa yuvalarının üzerine ahşap yürüyüş yolu koyduğunu fark etti. Ahşap bandı kaldıran görevliler altında, yuvadan çıkan ancak bant engelini aşamayıp ölen 60 kaplumbağa yavrusu buldu.

Boğazkent’teki Orange County Resort Hotel’in kullandığı kumsalda ise yine yürüme bandı altında kalan ve yuvadan çıkan 71 yavru deniz kaplumbağası son anda canlı kurtarıldı.

ÜÇ KURUMDAN İKİ OTELE SORUŞTURMA

Yavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından üç ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik adli ve idari işlem başlattığını açıkladı. Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde. Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğünden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu.

Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri’ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor. DKMP’nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde. Ayrıca DKMP yetkililerince, iki otele de sezon başında deniz kaplumbağalarının korunması genelgesinin imza karşılığında teslim edildiği ortaya çıktı.

65 METRE KANUNU

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbalot, deniz kaplumbağaları ile ilgili genelgeleri hatırlatarak, “65 metreye kadar şunları şunları yapamazsın’ diyor zaten. Ama biz de tesislerin mağduriyet yaşamaları adına, bizim bu bölgede yuvaların yüzde 95’inin ilk 35 metrede oluşması nedeniyle özellikle 35 metre bu tür faaliyetlerin yapılmamasını istiyoruz. İlk 35 metrede şemsiye, şezlong, yürüme bandı, gölgelik, su sporları tesisleri vs bu alanlara koymayın, diye uyarıyoruz. Bu olayın böyle sonuçlanmasının nedeni buna dikkat edilmemesi. Bizim söylediğimiz 35 metre kuralına uyulsa zaten böyle bir sorun yaşanmayacaktı” diye konuştu.

“İŞARETLEMELER SÖKÜLÜYOR”

İşaretlemelerin ise kafes veya ahşap çubukla bütün yuvalara yapıldığını vurgulayan Dr. Canbolat, ancak bazı bölgelerde turistler, çocuklar veya işletme çalışanlarınca işaret çubuklarının yerlerinden çıkartıldığı veya kafeslerin yerlerinin bilerek ya da bilmeyerek değiştirildiğini söyledi.

Bu yıl bölgede 3 binin üzerinde yuva oluştuğu ve 30 günde 30 kilometrelik sahilde hepsini her gün kontrol etmenin imkansız olduğunu kaydeden Dr. Ali Fuat Canbolat, B”u noktada biz işletmelerden bize yardımcı olmaları ve duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi. (DHA)