Caretta carettaları koruma protokolü imzalandı

Her yıl 10 binlerce kişinin deniz kaplumbağaları için ziyaret ettiği Antalya Çıralı'da, Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında deniz kaplumbağalarını koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Kemer Belediye BaşkanıNecati Topaloğlu, Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya, Kooperatif Başkan Yardımcısı Ramazan Şahin ile Yönetim Kurulu üyesi Ali Köylüoğlu ve Belediye Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber katıldı.

CARETTA CARETTALARI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çıralı'nın Kemer'in en güzel mahallelerinden biri olduğunu söyleyen Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, “Çıralı sahili, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalanma alanıdır. Caretta carettaların Türkiye'de 21 tane yuvalanma alanı var. Bunların 9 tanesi Antalya'da. Ulupınar mahalle muhtarı Habip Altınkaya ve Çıralı sakinleri yıllardır bu hayvanların korumalığını üstlenmişler. Biz de belediye olarak kendileri ile protokol imzaladık ve 4 personel görevlendirdik. Arkadaşlarımız ve Çıralı sakinleri bu muazzam hayvanların bakımını ve koruyuculuğunu yapacaklar. Biz yerli ve yabancı misafirlerimizi dünyanın en iyi tatil yerlerinden olan Çıralı'ya bekliyoruz. Caretta carettalar ve diğer hayvanlar için yaşam alanı sunmak için çalışıyoruz. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu.

“ŞU ANA KADAR 15 YUVAMIZ OLDU”

Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol yaptıklarını hatırlatan Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya şunları söyledi; “Sahili koruma çalışmaları yapıyoruz. Kemer Belediyesinin bize olan desteği çok önemli. Şu ana kadar 15 yuvamız oldu. Pandemi dolayısıyla sahildeki çalışmalarımız bu sene daha rahat. Belediyemizin de desteğiyle saat 21.00'dan sonra vatandaşların ve turistlerin sahile inmelerini engelliyoruz. Sahilde hiçbir aktiviteye izin vermiyoruz ki, caretta carettalar daha rahat yumurtlama yapabilsin.”