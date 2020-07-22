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Caretta carettaların gönüllü Rus koruyucusu
Caretta carettaların gönüllü Rus koruyucusu
Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilinde caretta carettaların gönüllü Rus koruyucusu Anastasia Kolyada (45), 2 aydır her gün yuvaları kontrol edip, yavruların yuvadan çıkması için yardım ediyor.
Yaşam 22 Temmuz 2020 - 15:08

Rusya’nın başkenti Moskova’da matematik öğretmeni Anastasia Kolyada, corona virüsü sürecinde izole bir tatil yaparak günlerini geçirmek amacıyla 21 Mart tarihinde Kemer’e bağlı Çıralı’ya geldi. Daha önce de 6 ve 7 kez tatile geldiği ve çok beğendiği Çıralı’da tatilini sürdüren Kolyada, 2 aydır da deniz kaplumbağalarının gönüllü koruyucusu olarak çalışıyor. Anastasia Kolyada’ya, Çıralı’nın gönüllü koruyucuları tarafından, emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.(DHA)

Son güncelleme: 15:29 - 22.07.2020
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