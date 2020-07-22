Caretta carettaların gönüllü Rus koruyucusu
Rusya’nın başkenti Moskova’da matematik öğretmeni Anastasia Kolyada, corona virüsü sürecinde izole bir tatil yaparak günlerini geçirmek amacıyla 21 Mart tarihinde Kemer’e bağlı Çıralı’ya geldi. Daha önce de 6 ve 7 kez tatile geldiği ve çok beğendiği Çıralı’da tatilini sürdüren Kolyada, 2 aydır da deniz kaplumbağalarının gönüllü koruyucusu olarak çalışıyor. Anastasia Kolyada’ya, Çıralı’nın gönüllü koruyucuları tarafından, emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.(DHA)