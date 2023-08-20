Caretta carettaların yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deniz kaplumbağaları için kafesleme yöntemiyle yaptığı yuva sayısı 2 bin 551'e yükseldi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan ‘Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Mersin Göksu deltasında 163 yuva, Antalya Belek’te 1200, Patara’da 426, Fethiye Göcek kumsalında 88, Köyceğiz Dalyan’da ise 674 yuva tespit edildi.

Yumurtalarından çıkıp denize koşan yavru deniz kaplumbağalarının korunması için yuvalar, kafesle çevrilerek korumaya alındı. Geçen yıl 1824 olan koruma altındaki yuva sayısı, bu yıl 2 bin 551’e çıktı.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Caretta carettaların yumurtalarını kafesleme yöntemiyle koruma altına alıyoruz. Daha sonra yuvadan çıkan minik dostlarımızın Akdeniz’in mavi sularına kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Deniz kaplumbağalarımızın denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yaptığımız yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı. Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. (DHA)