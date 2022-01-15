Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki Kumköy Sahili'nde yaz tatilini geçirmek için bölgede yaşayanların kurduğu barakalar, sahilin caretta caretta üreme alanı olması nedeniyle 26 Ocak'ta yıkılacak.

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Aksu ilçesindeki yaklaşık 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında nesli tükenme tehlikesindeki caretta carettaların yuvalanma alanı olarak ilan edildi.

Özellikle Aksu ve Serik ilçesindeki binlerce vatandaşın yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda da çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy Sahilindeki barakalarla ilgili geçen günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı aldı. Karar, Aksu Belediyesi’ne gönderildi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de baraka kuran bölge halkıyla görüşme yaparak, bakanlık kararını uygulamak zorunda olduğunu anlattı. Ayrıca Kumköy Sahili girişine yıkım kararını belirten tabela yerleştirildi. Tabelada, alanın 1’inci derece doğal sit alanı olduğuna dikkat çekildi, 26 Ocak saat 09.30’da barakaların yıkılacağı bilgisi yer aldı. Başkan Şahin, belirtilen tarihte kaçak yapıların yıkılacağını söyledi.

“HALK PLAJI YAPILSIN”

Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, “Alanla ilgili yeni bir projemiz var. Bizler burada caretta carettaları koruyoruz. Bu yapıların yıkılıp yerine tek tip içerisinde tuvalet ile sosyal alan olan halk plajı yapılmasını istiyoruz” dedi.

DHA