Caretta cerattaların yuvalama alanındaki kaçak yapılar yıkılıyor

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta cerattaların yuvalama alanı olan, doğası ve sakinliği ile dünyanın en iyi plajları arasında da gösterilen Antalya Kerem'e bağlı Çıralı’da kaçak bungalovların yıkımına başlandı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da kaçak olarak yapılan binaların yıkımına yeniden başlandı.

Kemer'de kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirten Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, “Corona virüsü salgını nedeniyle ara vermiştik ama tekrar başladık. Kemer'deki bütün kaçak yapıları bir bir tespit ediyoruz ve yıkıyoruz” dedi.

“KAÇAK YAPILAMAYA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Turizm sezonu öncesi kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, Kemer'in daha önce bir ‘büfe cenneti' olduğunu, büfelerin olduğu bir yerde de kalitenin bulunmayacağını söyledi.

Topaloğlu, yasal süreç içerisinde hemen hemen bütün kaçak büfelerin kaldırıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

* Beldibi mahallesinden Çıralı'ya kadar 31 Aralık 2017'den sonra yapılan yapıların hepsini yıkmaya başladık. Koronavirüs nedeniyle ara vermiştik ama tekrar başladık. Kemer'deki bütün kaçak yapıları bir bir tespit ediyoruz ve yıkıyoruz. Kemer'de kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz.

* Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen kaçak yapı yapmasınlar. Kaçak yapıların cezaları katbekat artırıldı. Ceza yeseniz bile kaçacak yer yok. Kaçak yapılar mutlaka yıkılacağı için kimse kaçak yapı yapmasın.