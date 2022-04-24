Carettaların annesi Kaptan June’a vefasızlık

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren ‘Caretta Carettaların Annesi’ olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlanırken hiçbir siyasi, milletvekili ve protokolden bir kişinin olmaması vefasızlık olarak nitelendirildi.

Mustafa SARIİPEK

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Hayatını deniz kaplumbağalarına adayan, şu anda dünyaca ünlü İztuzu Sahili'nde otel inşa edilmemesinde büyük payı olan ‘Caretta Carettaların Annesi' olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff'un vefatı bölgede büyük üzüntü yarattı. En büyük üzüntü ise Kaptan June'nin cenazesinde yaşandı. Cenazeye hiçbir siyasi, milletvekili ve protokolden bir kişinin katılmaması ve çelenk bile göndermemeleri büyük vefasızlık olarak değerlendirildi.

Haimoff’un cenazesi dün(Cumartesi) öğle saatlerinde evinden alınıp, vasiyeti üzerine Dalyan Merkez Camisi’ne getirildi. Burada İslami usullere göre düzenlenen cenaze törenine Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk dışında hiçbir siyasi, milletvekili ve protokolden bir kişinin katılmaması ve çelenk bile göndermemeleri dikkat çekti.

“DALYAN’DA DOĞA İÇİN RESİM ÇEKİNEN SAYIN VEKİLLER NEREDE?”

Dalyan Kanalı’nın karşı kıyısındaki Köyceğiz ilçesinin Çandır Mahallesi’nde bulunan mezarlığa toprağa verilen Haimoff’un cenazesine gösterilmeyen ilgiye karşı Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları yazdı:

“İztuzu Plajında bir bina bir beton görmüyorsanız sebebi Kaptan June'dur (June Haimoff ). Dün 99 vefat etti. Cenazesine bir çelenk bile göndermeyip oradan yıllarca para kazananlar. Ve Dalyan’da doğa için resim çekinen Sayın Vekiller. Dün nerede idiniz. Umarım bundan sonra anısına sahip çıkarsınız. Rahmetle Saygıyla Anıyorum.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ

Melahat Göçmenli, Yağmur'un sitemine katılarak, “Maalesef şuan iyilerin kıymetsizleştiği dönemdeyiz. Rant ön planda. Allah rahmet etsin bunca mücadeleden sonra umarım şimdiden planlar yapılmıyordur beton yığınları için” diye yazdı.

Ata Ülkü Özsoy, “Ne yorum yaparsak yapalım nafile. Dibimizdeki değerli bir insanın kıymetini bilemedik inşallah öbür dünyada hak ettiği değeri bulur. Kaptan June’a rahmet diliyorum. Özlemle hatırlayacağım. Dalyanın başı sağ olsun” dedi.

Nuran Gökalp ise ifadelerini, “Yazık yazık, bir protokol bile ayarlayamamışlar. Bu coğrafyaya yıllarca katkıda bulunan ve korunması için her türlü imkanını kullanan bu güzel insan bu kadar vefasızlığı hak etmemiştir” şeklinde dile getirdi.

Resul Mumcu da, “O, güzel yürekli kadın bizlerden daha çok coğrafyamıza sahip çıktı. Her direnişte vardı. Yaşlılık ve hastalık bahanelerine sığınmadı. Onu, hep sevgiyle saygıyla özlemle anacağım. Sahip çıktığı doğa da onu incitmeyecektir. Güller, döşeği olsun” dedi.