Caroline Koç, ödülü İlke’ye verdi

Üç yıl önce hayata veda eden Mustafa Koç’un adına tesis edilen spor ödülü, İlke Özyüksel'in oldu.

Caroline Koç’un, vefat eden eşinin adını yaşatmak üzere başlattığı spor ödülü ‘performansa değil, sportmenliğe ve olimpik değerler olan sportmenlik, dostluk, saygı, beraberlik ve adil yarışa verilen tek ödül’ olarak tanımlanıyor.

HESABINDAN PAYLAŞTI

Jüri Başkanı Caroline Koç, ödülün bu yılki sahibi Olimpiyat Sporcumuz İlke Özyüksel'e ödülünü verirken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

“Sıradışı azimle mücadele ederek başarıya ulaşan, mükemmeliyet, saygı ve dostluk değerlerini yansıtan modern ‘pentatlon’da olimpiyat oyunlarında yarışan ilk olimpik milli atletimiz İlke Öztüksel, Mustafa V. Koç spor ödülünü kazandı. Tebrik ederim”