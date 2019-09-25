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Caroline Koç, ödülü İlke’ye verdi
Caroline Koç, ödülü İlke’ye verdi
Üç yıl önce hayata veda eden Mustafa Koç’un adına tesis edilen spor ödülü, İlke Özyüksel'in oldu.
Yaşam 25 Eylül 2019 - 10:38

Caroline Koç’un, vefat eden eşinin adını yaşatmak üzere başlattığı spor ödülü ‘performansa değil, sportmenliğe ve olimpik değerler olan sportmenlik, dostluk, saygı, beraberlik ve adil yarışa verilen tek ödül’ olarak tanımlanıyor.

HESABINDAN PAYLAŞTI

Jüri Başkanı Caroline Koç, ödülün bu yılki sahibi Olimpiyat Sporcumuz İlke Özyüksel'e ödülünü verirken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

“Sıradışı azimle mücadele ederek başarıya ulaşan, mükemmeliyet, saygı ve dostluk değerlerini yansıtan modern ‘pentatlon’da olimpiyat oyunlarında yarışan ilk olimpik milli atletimiz İlke Öztüksel, Mustafa V. Koç spor ödülünü kazandı. Tebrik ederim”

Son güncelleme: 11:23 - 25.09.2019
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