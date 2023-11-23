Çarpıcı araştırma: Aldatanlar daha mutlu bir evlilik sürdürüyor

Yapılan bir araştırma, ikili ilişkiler üzerine şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Buna göre aldatan insanlar evliliklerinde daha mutlu oluyor.

Sozcu.com.tr

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İlişkide aldatmak, toplumun çoğunluğu tarafından “tabu” ve “kabul edilemez” olarak nitelendiriliyor ancak yapılan bir çalışma bunun ilişkinize yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Partnerini aldattığını itiraf eden 1.400 kişiden oluşan bir anket, katılımcıların %72’sinin, yasak ilişki yaşadıklarından beri eşleriyle ilişkilerinin “dramatik biçimde iyileştiği”ni söylediğini ortaya çıkardı. Hatta katılımcıların yüzde 52’si, eşlerini aldatmaya başladıkları günden bu yana cinsel yaşamlarının arttığını söyledi.

Evlilik dışı bir arkadaşlık sitesi tarafından yapılan araştırma, ankete katılanların onda dokuzunun kendisini aldatan partnerleriyle hâlâ seks yaptığını itiraf ettiğini ortaya çıkardı.

İlişkiye başladıklarından bu yana ilişkilerinin “daha iyi” olup olmadığı sorulduğunda, %72’si “dramatik bir şekilde iyileştiği”ni söylerken, sadece %2’si soğuk bir ilişkiye dönüştüğünü, %26’sı ise gözle görülür bir değişiklik olmadığını söyledi.

Aynı kişilere ilişkiye başladıklarından beri partnerleriyle daha fazla mı yoksa daha az mı seks yaptıkları sorulduğunda da, yüzde 52’si daha çok yaptığını söyledi; sadece yüzde 23’ü daha az seks yaptığını, yüzde 25’i ise bunun yaklaşık olarak aynı kaldığını söyledi.

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