Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu ve alıştırmaları…

Çocuklar bazen öğrenmekte zorluk çekebilirler, ancak birçok farklı konu gibi çarpım tablosu daher gün bölümlere ayrılarak ve pratik yapılarak kolaylıkla öğrenilebilir.Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için şarkıları, kitapları, videoları ve oyunları bile kullanmanız fayda sağlar. Amaç 10'a kadar olan sayıların çarpımlarını bilerek her türlü çarpma işlemini kolaylıkla yapabilmektir.

ÇARPIM TABLOSU EN KOLAY NASIL ÖĞRENİLİR?

BİR ZAMAN ÇİZELGESİ TABLOSU YAPIN : 100 küçük kare yapmak için 10 dikey bölüme (sütun) 10 yatay bölüme (satır) bölünmüş büyük bir kare olmalıdır. Her sütunu 1'den 10'a kadar soldan sağa numaralandırın. Her bir sırayı 1'den 10'kadar yukarıdan aşağı doğru numaralandırın. Ardından, satır sayısını sütun sayısıyla çarptığınızda aldığınız sayı ile her kareyi doldurun. Örneğin, satır 2 ve sütun 3'teki kare 6 olmalıdır.

-Bu çizelgeyi sık sık göreceğiniz bir yere koyun.

-Gün içerisinde evinizin bir köşesinde bulundurduğunuz çizelgeyi tekrarlayın.

FARKLI SAYI GRUPLARINA ÇALIŞMAK: Genellikle herkesin kullandığı metodlardan biri de her gün bir sayı grubuna çalışmak. En kolayından başlayarak sıralı bir şekilde ezberlemek pratik bir yöntemdir. Önce 1'ler ve 10'lara kadar sesli, yazarak ve tekrar yaparak çalışmak akılda kalıcı bir yöntemdir.

BİRİLERİNİN YARDIMCI OLMASINI İSTEYİN: Ailenizden veya arkadaşlarınızdan size sorular sormasını isteyin. Bunu günde 5-10 dakika her soruyu rahatça yapabilene kadar devam ettirin.

ÇARPMA TABLOSUNU ÖĞRENMEK İÇİN UYGULAMA İNDİRİN: Ebevynlerinizden bir telefona ya da tablete indirebilecekleri matematik öğrenme uygulamaları indirin.