Catherina Zeta Jones Topkapı Sarayı’nı gezdi, eserlere aşık oldu

Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas çifti, çocukları ile birlikte geçen hafta cuma günü İstanbul'a geldi. Dün Topkapı Sarayı'nı gezen Jones ve Douglas, Osmanlı'ya ait hançer, kaşıkçı elması ve asker zırhına adeta aşık oldu...

Dünyaca ünlü oyuncular Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas, cuma günü İstanbul’a geldi. Burada dört gün kalacak olan çift, geldikleri günden bu yana şehrin güzelliklerini yaşamaya başladı. Hafta sonu balık yiyen, Ayasofya’yı, Kapalıçarşı’yı gezilecek yerler listesine ekleyen çift, bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı…



Büyük bir basın ordusunun peşlerinde olduğu Douglas ve Jones, dün de Topkapı Sarayı’nı ziyaret etti. Catherina, saraydan paylaşımlar yaptı. Kaşıkçı elması, hançer ve asker zırhı paylaşan Jones, özellikle zümrüt taşlı hançer için savaşabileceğini dahi söyledi… (FOTOĞRAF: DEPOPHOTOS- INSTAGRAM)