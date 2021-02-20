Çavdarhisar Barajı’nda su seviyesi yükseliyor

Çavdarhisar ilçesinde Bedir Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1985-1990 yılları arasında inşa edilen barajda su seviyesinin azalması bölgedeki üreticiler arasında endişeye neden olmuştu.

Son günlerde yağan kar yağışı ile göleti besleyen su kaynakları tekrar aktif hale geldi. Bölgedeki üreticiler, ''Murat Dağı’na yağan kar yağışı umudumuz olmuştu. Daha sonra ilçemize de kar yağışı oldu” dedi.



Üreticiler, “Gölete yakın alanlarda kurumaya yön tutan su kaynakları tekrar aktif hale geldi ve göleti doldurmaya başladı. Bölge tarımımız için oldukça önemli olan su kaynağımızın bir an önce eski doluluğuna gelmesini ve yağışların devam etmesini bekliyoruz'' diye konuştu. İHA

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