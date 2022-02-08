Çay ocağında bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Bursa'da yaşayan Bayram Kaş, çalıştığı çay ocağında unutulan ve içinde 10 bin lira olan cüzdanı, sosyal medyadan bulduğu sahibi Salih Babaç'a teslim etti. Kaş'a teşekkür eden Babaç, "Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var" dedi.

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Osmangazi ilçesinde çay ocağında garson olarak çalışan Bayram Kaş, bir müşterinin cüzdan unuttuğunu fark etti. Cüzdanı açan Kaş, içerisinde 10 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etmek için polise haber verdi.

SOSYAL MEDYADA İLAN VERDİ

Aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşım yapan Kaş, paranın sahibine ulaşmaya çalıştı. Paylaşımı gören kişi, parayı kaybeden arkadaşını arayarak haber verdi. Çay ocağına giden Salih Babaç, Kaş’tan parayı teslim aldı.

Telefon gelince masadan aceleyle kalktığını söyleyen Salih Babaç, “Aracımı bir deponun önüne park etmişim. Telefonum çaldı, aracımı çekmemi istediler. Ben de apar topar kalktım. Cüzdanımı burada unutmuşum, kaybettiğimin de farkında değildim. Bir arkadaşım aradı, cüzdanımın çay ocağında olduğunu söyledi. Arkadaşlar sağ olsun, sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış bana. Geldim, cüzdanımı aldım. Çok mutlu oldum. Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var. Esnafım, bu yüzden cebimde yüklü nakit para oluyor. Bulamasaydım işlerim bir hafta aksayacaktı” dedi. (DHA)

