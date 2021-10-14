Çaycı Hüseyin’in acı kaybı! 21 gündür tedavi görüyordu
Televizyon dizilerinde, 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlikte yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti. Özmol'un solunum yetmezliği şikayeti ile farklı zamanlarda hastaneye yattığı ve bir süredir tedavi altında olduğu öğrenildi.
Türk Televizyon dizilerinde ‘Çaycı Hüseyin’ karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol’un, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanende tedavi gören babası Coşkun Özmol, bugün yaşamını yitirdi.
Alpaslan Özmol’un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Coşkun Özmol’un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii’nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi. DHA