Çaycılığa adanan bir ömür

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Osman Çetin sabah erkenden çay kazanını ateşliyor. Gün boyu müşterilerine tavşan kanı çay servisi yapıyor. Çetin, mesleğinde 60 yılını doldurdu.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Osman Çetin, 60 yıldır her gün sabahın ilk saatlerinde çay ocağının kapısını açıyor. Müşterilerine tavşan kanı çay demleyen Çetin, mesleği çaycılığı yaşatmaya çalışıyor.

“60 YILDIR AYNI MAHALLEDEYİM”

Mesleğe ilk olarak 1962 yılında bir kahvehanede çalışarak başladığını belirten Osman Çetin, “Askere gidene kadar iki yıl çalıştım. 1966 yılında askerden gelince aynı mahallede bu kez kendi yerimde çalışmaya başladım. 60 Yıldır Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeyim” dedi.

“Eskiden daha kaliteli çay ocakları vardı” diyen Çetin, “Kömürlü ocaklar vardı, artık hepsi sanayileşti. Şu anda elektrikli ve gazlı ocaklar kullanılıyor. Bu da çayın kalitesini düşürdü. Çayımız ne kadar kaliteli olursa olsun 50 sene önceki tat şu anda yok. Ne kadar gayret de etsek eskiyi tutmuyor” ifadelerini kullandı.

“İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

60 yılını verdiği çay ocağını işlettiği sürede hiç farklı meslekleri yapmayı düşünmediğini söyleyen Çetin, “Hiç meslek değiştirmeyi düşünmedim, istesem değiştirirdim. İşimi çok seviyorum. Fatsa’da da beni tanırlar. Bu gönül işini bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin çay ocaklarında vakit geçirmelerinin geleneği sürdürmek adına önemli olduğuna değinen Osman Çetin, şunları söyledi: “Gençler toplanıp arkadaşları ile buluşacakları zaman çay ocaklarını tercih etsin. Çay ocakları bizim geçmişimize dayanan çok güzel bir kültür. Ufak da olsa her zaman bize lazım olan yerler. Gidecekleri yerlere yine gitsinler ama az da olsa zamanlarını çay ocaklarına ayırsınlar.” (İHA)